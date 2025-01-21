تصادم مروع بين 3 سيارات.. ننشر أسماء ضحايا حادث الغربية

الغربية - مروة شاهين:

رفع مستشفى الطوارئ بجامعة طنطا، حالة الطوارئ، بعد تصادم سيارتين وميكروباص علي طريق "طنطا - قطور" بالقرب من قرية نواج بمركز طنطا بمحافظة الغربية، وجرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

وحصل مصراوي على أسماء المصابين والمتوفى وجاءت كالتالي: أسامة أمجد داوود (30 عامًا) من أبشواي، الذي تعرض لاصابة شديدة جراء اشتباه نزيف داخلي بالمخ وجرح قطع بالرأس، بالإضافة إلى سحجات وكدمات متفرقة. كذلك، تعرض حسام حسن الويحي (12 عامًا) لنوبة ارتجاج مع سحجات وكدمات، بينما أصيب جمال محمد أحمد (33 عامًا) بجرح قطعي في الجبهة وسحجات في أنحاء جسده.

أما باقي المصابين فقد تراوحت إصاباتهم بين كسور ومشاكل صحية أخرى. نورهان محمد حسن (20 عامًا) تعرضت لجرح متهتك في فروة الرأس مع اشتباه في نزيف داخلي بالمخ والبطن. شيماء رمزي هيلم (20 عامًا) تعرضت لجرح قطعي في فروة الرأس واشتبه في إصابتها بارتجاج، بينما أصيب أحمد أشرف داوود (24 عامًا) بكسر مضاعف في ساقه اليسرى. من جانب آخر، سجلت حالات وفاة، مثل ماهر عبدالستار رسلان (60 عامًا)، الذي توفي متأثرًا بجراحه.

تضمنت الإصابات الأخرى حالات متنوعة، مثل كسور مضاعفة وشكوك في وجود نزيف داخلي أو ارتجاج في المخ. تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ويُتوقع أن تستمر عمليات التقييم الطبي لعلاج الحالات الأكثر خطورة، خاصة التي كانت في حالة غيبوبة أو أصيبوا بجروح عميقة.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا بورود بلاغا يفيد بتصادم سيارتين وميكروباص على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي بالقرب من مول طنطا

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتبين مصرع شخص وإصابة 29 آخرين في حادث تصادم سيارتين وميكروباص وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والمصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي.

جرى إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.