بالصور.. محافظ قنا يستقبل فوجًا جديدًا من ذوي الهمم بأطراف صناعية

قنا- عبدالرحمن القرشي :

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، الفوج السابع من ذوي الهمم الذين تسلموا أطرافًا صناعية سفلية بمعرفة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحازم محمد، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

من جانبه، قال محافظ قنا، إن عدد الذين استلموا الأطراف الصناعية في هذا الفوج بلغ 9 حالات تعاني من بتر في الأطراف السفلية، فضلًا عن إجراء كشف جديد لعدد 16 حالة أخرى تعاني من بتر في الأطراف السفلية، وسيتم إعداد الأطراف الخاصة بهم وتسليمها قريبًا، بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء صيانة لعدد 3 أطراف صناعية كان قد تم تسليمها للمستحقين في فترات سابقة.

وأضاف عبد الحليم، بأنه تم توفير كافة سبل الراحة للمستفيدين منذ تقديمهم للطلبات وحتى عودتهم سالمين إلى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات. وقد تم نقل المواطنين من محافظة قنا إلى القاهرة بواسطة أتوبيس سياحي بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة مستمر في تلقي طلبات الراغبين في الحصول على أطراف صناعية، في إطار التعاون المستمر مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، لتقديم كافة أوجه الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتخفيف المشقة الجسدية والنفسية عن كاهلهم وذويهم، ودمجهم داخل المجتمع.

يُذكر أن محافظة قنا أرسلت 7 أفواج منذ شهر سبتمبر 2022 لاستلام أطراف صناعية سفلية، وبلغ عدد المستفيدين منها 122 مواطنًا، بواقع 19 مواطنًا خلال الفوج الأول في سبتمبر 2022، و16 مواطنًا خلال الفوج الثاني في فبراير 2023، و15 مواطنًا خلال الفوج الثالث في مايو 2023، و15 مواطنًا خلال الفوج الرابع في أغسطس 2023، و15 مواطنًا خلال الفوج الخامس في يناير 2024، و14 مواطنًا خلال الفوج السادس، و28 مواطنًا في هذا الفوج.