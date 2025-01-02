إزالة 22 حالة بناء مخالف في 5 أحياء بالإسكندرية - صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة لإزالة وإيقاف أي محاولات بناء مخالف أو دون ترخيص على مدار 24 ساعة، وذلك لمنع أي مخالفات في المهد، حفاظًا على الرقعة الزراعية وأراضي الدولة.

أسفرت الحملات عن إيقاف وإزالة 22 حالة بناء المخالف وتعديات على الأراضي الزراعية بـ 5 أحياء هي "المنتزه أول، العامرية أول، العامرية ثان، وسط، شرق"، تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء.

وتشمل الإزالات مبانٍ وغرف وأسوار وطوابق مخالفة دون ترخيص، بواقع 6 حالات بالمنتزه أول، 5 بشرق، 3 بالعامرية ثان، و6 بالعامرية أول وحالة واحدة بحي وسط.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، جرى التحفظ على خلاط أسمنت وحديد تسليح وأخشاب تستخدم في البناء المخالف، فيما يجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه باستمرار الحملات المفاجئة للتصدي لأي محاولات بناء مخالف على مدار اليوم وخلال العطلات الرسمية، للقضاء على فوضى البناء المخالف







