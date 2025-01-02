النجم العالمي أندريا دامانتي يشيد بجمال شرم الشيخ ويسوق لها سياحيًا

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جنوب سيناء – رضا السيد:

التقى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بالنجم الإيطالي العالمي "Andrea Damante"، على هامش تواجده بمدينة شرم الشيخ لإحياء احتفالات الكريسماس.

ورحب المحافظ بالنجم "أندريا دامانتي"، على أرض مدينة السلام والسياحة العالمية، التي تمتلك العديد من المقومات السياحية الفريدة حول العالم.

وأعرب النجم العالمي، عن إعجابه الشديد بجمال الطبيعة بمدينة شرم الشيخ، وأجوائها الدافئة، وكرم ضيافة أهلها، كما أشاد بمكانة المدينة كوجهة مفضلة للعروض والفعاليات الفنية العالمية.

وقال "أندريا دامانتي"، إنه يفتخر بكون مدينة شرم الشيخ وجهة للفنون والموسيقى العالمية، مؤكدًا أنه سلط الضوء عليها عبر حسابه الرسمي "إنستغرام" الذي يتابعه عليه أكثر من 3 مليون معجب حول العالم، ليعكس مدى تأثير الفعاليات في المدينة على المستوى الدولي.

جدير بالذكر، أن النجم الإيطالي العالمي "أندريا دامانتي" أحيا حفله الموسيقي لرأس السنة في أجواء استثنائية داخل صحراء بمنطقة دولشي فيتا الجبل بمدينة شرم الشيخ الساحرة، بحضور أكثر من 3 آلاف سائح من مختلف دول العالم، الذين جاءوا للاستمتاع بهذا الحدث العالمي.

وشارك "أندريا دامانتي" في العديد من الفعاليات الموسيقية العالمية، بما في ذلك مهرجان Tomorrowland وDream Village Festival وRed Valley Festival، كما تعاون مع علامات تجارية مرموقة مثل YSL وGUESS وMONT BLANC وMARCIANO.







