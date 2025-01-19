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الرأس في دمنهور والجسد في أبو حمص.. مصرع شاب أثناء تسطيحه أعلى قطار بالبحيرة

05:36 م الأحد 19 يناير 2025

مصرع شاب أثناء تسطيحه أعلى قطار بالبحيرة

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البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شاب مصرعه اليوم الأحد، أثناء تسطيحه أعلى قطار، إثر اصطدام رأسه بالكوبري العلوي بدمنهور، في محافظة البحيرة.

تلقى مركز شرطة دمنهور، بلاغًا بوفاة شاب أثناء اعتلائه سطح قطار، بعدما اصدمت رأسه بباطن الكوبري العلوي بدمنهور، لتسقط أسفل القطار، بينما ظل الجسد بالأعلى حتى توقف القطار في محطة أبو حمص.

توجهت سيارتي إسعاف إلى موقعي الحادث، وتبين أن الجثة لشخص يدعى مصطفي محسن عبيدة، 18 عاما، مقيم كفر الدوار، وجرى نقل الأشلاء إلى مشرحة مستشفى دمنهور التعليمي.

حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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