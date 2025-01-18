إصابة 4 شباب في تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف



بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين، على طريق "بني سويف - الفيوم" الجديد صباح اليوم السبت.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين على طريق "بني سويف - الفيوم" الجديد، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، و تبين إصابة محمد جمعة بكري، 22 عامًا،

كدمات وسحجات بالجسم، و زياد خالد بكري، 18 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، و محمود رضا رمضان، 19 عامًا، جروح وكدمات متفرقة بالجسم، و أنس طه محمد، 14 عامًا، كسر بالساعد الأيمن.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم، و تحرر محضر بالواقعة.