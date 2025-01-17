توزيع 19 ألف وجبة ساخنة على الأسر الأولى بالرعاية في الدقهلية

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الدقهلية- رامي محمود:

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، مشاركة الجمعيات الأهلية فى تجهيز وتوزيع مايقرب من 19 ألف وجبة ساخنة على الأسر الأولى بالرعاية خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري في إطار تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية

وقالت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن الجمعيات الأهلية وعددها 127 جمعية على مستوى المحافظة قد قامت بتجهيز وتوزيع 18475 وجبة ساخنة خلال النصف الأول من يناير الجاري والذي يتزامن مع شهر رجب علي المستحقين من الأسر والفئات الأولى بالرعاية المسجلة بتلك الجمعيات تحت إشراف الإدارات والوحدات الاجتماعية علي مستوي محافظة الدقهلية.

يذكر انه قد جرى إطلاق تلك المبادرة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي-وزير التضامن الاجتماعي، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية لتوزيع أكثر من 30 ألف وجبة ساخنة شهريا لاستهداف الأسر الأولي بالرعاية لتخفيف العبئ عنهم وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وأنه سيتم تجهيز وجبات رمضانية أخرى لتوزيعها يوميا على الصائمين بالمناطق الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان القادم .

وأضافت "جلاله" أن أنشطة الجمعيات والمؤسسات الاهلية لا تقتصر على توزيع المواد الغذائية ودعم الفئات الأكثر احتياجا إجتماعيا واقتصاديا، مشيرة إلى تقديم الخدمات العاجلة للمستحقين على مدار العام بالإضافة إلى تكثيف حملات طرق الأبواب لدعم الأسر الاولى بالرعاية بالمناطق النائية والمحرومة الأشد احتياجا داخل المحافظة بالتنسيق مع كافة منظمات العمل الأهلي.

كما ذكرت أن محافظة الدقهلية شهدت خلال الآونة الأخيرة عدة فعاليات نظمتها الجمعيات الأهلية من أجل رفع الأعباء عن كاهل المواطنين محدودى الدخل والأكثر احتياجا خاصة بالمناطق النائية وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية من خلال القوافل التنموية بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومديرية تضامن الدقهلية ومنظمات العمل الأهلي علي مستوى المحافظة.