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بالصور- استرداد 156 ألف فدان من أراضي مشروعات هيئة الطاقة المتجددة بالمنيا

12:02 م الجمعة 17 يناير 2025
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    استرداد 156 ألف فدان من أراضي مشروعات هيئة الطاقة المتجددة (4)
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    استرداد 156 ألف فدان من أراضي مشروعات هيئة الطاقة المتجددة (5)
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    استرداد 156 ألف فدان من أراضي مشروعات هيئة الطاقة المتجددة (6)
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    استرداد 156 ألف فدان من أراضي مشروعات هيئة الطاقة المتجددة (3)
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    استرداد 156 ألف فدان من أراضي مشروعات هيئة الطاقة المتجددة (8)
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    استرداد 156 ألف فدان من أراضي مشروعات هيئة الطاقة المتجددة (7)
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    استرداد 156 ألف فدان من أراضي مشروعات هيئة الطاقة المتجددة (1)
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المنيا- جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن استرداد 156 ألف فدان بمختلف المراكز والطريق الصحراوي الشرقي، وذلك خلال سلسلة من حملات إزالة التعديات على الأراضي المخصصة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

أكد المحافظ أن هذه الحملات لن تتوقف ومستمرة فى المتابعة ومواجهة أي محاولات للتعدي فى مهدها على الأراضي المخصصة للمشروعات التنموية ومواصلة متابعتها لعدم معاودة التعدى مرة أخرى .

وعقب قيادته لمجموعة من الحملات أشار الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، أن الحملات ضمت رؤساء المراكز، بالإضافة إلى ممثلي هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف الحفاظ على الأراضي المملوكة للدولة والتي تم تخصيصها لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة لدعم مشروعات الطاقة النظيفة، والتي تُعد جزءاً أساسياً من خطة التنمية المستدامة.

عماد كدواني محافظ المنيا إزالة التعديات الطاقة المتجددة
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