"العربية مفيهاش حته سليمة".. مصرع سائق في حادث بالوادي الجديد -صور

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الوادي الجديد –محمد الباريسي:

لقى سائق مصرعه، في حادث مروري، بمركز باريس في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة النجدة يفيد مصرع سائق في حادث مروري جنوب مركز باريس.

تبين مصرع إبراهيم وائل سيد، سائق، إثر انقلاب شاحنة محملة بالإسمنت فى منطقة الكيلو 70 بطريق " درب الأربعين – الثمانين" جنوب مركز باريس.

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية لاستخراج جثة سائق الشاحنة ونقلها لمشرحة مستشفى باريس المركزي، ووضعها تصرف النيابة العامة بعد تحرير محضر بالحادثة.