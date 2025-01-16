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تشكيل لجنة لترشيد استهلاك الطاقة بكليات ومعاهد جامعة الإسكندرية -صور

02:13 م الخميس 16 يناير 2025
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الإسكندرية – محمد عامر:

ناقش مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، تشكيل لجنة لترشيد الطاقة على مستوى منشآت كليات ومعاهد الجامعة، توافقاً مع جهود الدولة لترشيد الكهرباء.

وقال الدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن استراتيجية الجامعة تهدف لترشيد استهلاك الكهرباء للحفاظ على الموارد، تماشيًا مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وفي سياق متصل، وافق المجلس على مذكرة التفاهم بين كلية التربية للطفولة المبكرة ومديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والتي تشمل تبادل الزيارات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين لتبادل الآراء وإلقاء المحاضرات والتدريس والقيام بالبحوث المشتركة.

وتشمل مذكرة التفاهم المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية وإقامة الدورات التدريبية وورش العمل والحلقات الدراسية في مركز التدخل المبكر التابع للكلية، فضلًا عن إتاحة الفرصة لعدد من الطلاب لقضاء فترة تدريب في مجال الكشف المبكر عن الإعاقات.

ترشيد استهلاك الطاقة معاهد جامعة الإسكندرية الإسكندرية
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