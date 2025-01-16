بالصور.. محافظ أسيوط يتابع تطوير المعدات في الكلية التكنولوجية

أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بحي غرب مدينة أسيوط، لمتابعة سير العملية التعليمية ضمن جولاته الميدانية لمتابعة القطاعات المختلفة والاطمئنان على سير العمل بها.



رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والدكتور أحمد سعد عميد الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية، ومحمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وممدوح جبر رئيس حي غرب مدينة أسيوط، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.



تفقد المحافظ ومرافقوه بعض الأقسام بالمبنى الرئيسي للكلية، حيث شهدوا تطوير وتشغيل ماكينة إنتاج ألياف الموز، ووجهوا بالعمل على إنتاج ماكينة أكبر ذات محرك بقدرة أعلى. كما تفقدوا ماكينات تكسير البلاستيك، والدرفلة الصاج، وفرم الأخشاب، وتشكيل الصاج والمعادن. كما شملت الجولة تفقد الورش والمعامل المختلفة بالكلية، مثل ورش تكنولوجيا الميكانيكا، ومعمل الهيدروليك والنيوماتك، ومعمل المناولة الآلية، وورشة تشكيل المعادن، وورشة CNC، وورشة الماكينات، وورشة Digital Fabrication، وورشة اللحام، ومعمل طباعة 3D، ومعمل الإلكترونيات الصناعية، حيث يتم تدريب الطلاب على المهارات العملية والنظرية الحديثة في تكنولوجيا الميكانيكا وتصميم وتصنيع المعدات الإلكترونية وصيانتها.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية الجانب العملي في الكلية التكنولوجية، والاستعانة بأحدث الأجهزة والمعدات التي تصقل خبرات ومهارات الطلاب وتؤهلهم لسوق العمل من خلال الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي. وأشاد بهذا الصرح الكبير وما يتمتع به من إمكانيات تركز على تعليم الطلاب المهارات التقنية والفنية التي يحتاجونها في الصناعات الحديثة، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الابتكار والتكنولوجيا. وأوضح أن الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط تعد نموذجاً رائداً للتعليم الفني والتكنولوجي، وتخدم القطاعات الصناعية المختلفة، حيث تهدف إلى إعداد خريج تكنولوجي متميز يمتلك قدرات خاصة تخدم سوق العمل المحلي والدولي، مما يسهم في تحقيق خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون بين مديرية التربية والتعليم والكلية التكنولوجية المصرية الألمانية والمحافظة في المجالات المختلفة، مثل إعادة تدوير الرواكد والخردة، وتفعيل الدور الإيجابي للمشاركة المجتمعية، والمساهمة في المبادرات الرئاسية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة واستغلالها الأمثل لتعظيم وتنمية الموارد.

الجدير بالذكر أن الكلية المصرية الألمانية أصبحت نواة جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية، وتخضع حالياً لإشراف جامعة أسيوط.