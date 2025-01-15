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زفاف لم يكتمل.. مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالغربية

11:47 م الأربعاء 15 يناير 2025

إسعاف

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الغربية - مروة شاهين:

لقي شاب مصرعه، وأصيب 3 آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارتين ملاكي، أثناء مشاركتهم في حفل زفاف.

وكانت مديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارتين ملاكي بعد تصادمهما على طريق " نهطاي - كفر الديب" وأسفر عن إصابة عدة أشخاص.

انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ وبالفحص تبين مصرع شاب يدعي إبراهيم مصطفى، وإصابة 3 آخرين بإصابات خطيرة، نتيجة انقلاب السيارتين إحداهما في الأراضي الزراعية والأخرى في ترعة العباسي، نتيجة اصطدامهما بعد عمل حركات استعراضية أثناء مشاركتهم في حفل زفاف.

تم التحفظ على الجثة، ونقل المصابين إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

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حادث انقلاب سيارتين حفل زفاف مصرع شاب الغربية مديرية أمن الغربية ترعة العباسي
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