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مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة بالوادي الجديد

10:44 م الأربعاء 15 يناير 2025

اسعاف

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب ثالث، مساء اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة، بطريق "الداخلة العوينات" في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد هاشم، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث انقلاب سيارة بطريق الداخلة العوينات، حيث أصيب محمود عبد الجواد عبد الظاهر، 20 عامًا، من أسوان، وتوفي محمد إبراهيم أحمد، 37 عامًا، من أسوان، وعبد السلام محمد محمود، 65 عامًا، من كفر الشيخ.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصاب والمتوفيين إلى مستشفى الداخلة المركزي، وجار تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيق.

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