مصرع شاب وشقيقته انقلبت عليهما كمية حديد تسليح في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي شقيقان مصرعهما متأثرين بإصابتهما، اليوم الأربعاء، عقب سقوط حمولة سيارة نقل "حديد تسليح" عليهما، بناحية قرية الشورانية دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة المراغة بمصرع شخصين في حادث على الطريق بناحية قرية الشورانية دائرة المركز.

بالانتقال تبين أن أثناء مرور سيارة نقل محملة بكمية من حديد التسليح، في طريق غير ممهد، سقطت حمولتها على دراجة نارية "توكتوك" كانت تسير بالقرب منها، مما أسفر عن مصرع "ياسين. أ" في العقد الثاني من العمر، وشقيقته "جومانا" متأثرين بإصابتهما بكسور وجروح متفرقة بالجسد.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.