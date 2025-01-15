السفير الفرنسي يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لضحايا "فلاش إير" بشرم الشيخ

جنوب سيناء – رضا السيد:

وضع إريك شوفالييه، السفير الفرنسي في مصر، اليوم الأربعاء، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لضحايا الطائرة الفرنسية "فلاش إير"، والذي جرى تشييده بمدينة شرم الشيخ وأصبح أحد أهم المعالم السياحية التي توجد بالمدينة، وذلك تزامنًا مع إحياء الذكرى الـ 21 لسقوط الطائرة، بحضور جيهان خاطي، القنصل الفخري الفرنسي بشرم الشيخ، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة شرم الشيخ.

وقدم السفير الفرنسي، الشكر للقيادة السياسية بمصر بشكل عام، والقيادة التنفيذية بمحافظة جنوب سيناء بشكل خاص، لحرصهم على إقامة هذا النصب الذي يعبر عن مدى تضامن المصريين مع هذا الحادث الأليم.

جدير بالذكر، أن الطائرة الفرنسية "فلاش إير" سقطت بالقرب من سواحل شرم الشيخ في يناير عام 2004، وتحديدًا على بعد‏ 10 كيلو مترات من شاطئ خليج نعمة، عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي بنحو 10 دقائق، وكان من المقرر أن تتجه إلى القاهرة ومنها إلى باريس‏، وتحطمت الطائرة بالكامل ‏مما أسفر عن مصرع 148 شخصًا بينهم ‏133‏ سائحًا فرنسيًا،‏ وسائح مغربي، وآخر من اليابان،‏‏ إضافة إلى 13‏ من أفراد طاقم الطائرة.

وجرى تشييد النصب بمنطقة الفنار خلال 4 شهور فقط من سقوط الطائرة، وافتتح في مايو الماضي بحضور شخصيات سياسية وقيادية من دول ضحايا الحادث، وهو عبارة عن حمامات سلام فضية اللون صممت من المعدن، ولوحات جدارية تطل على البحر نُحت عليها أسماء الضحايا بلغات مختلفة، وصُمم بطرق فنية على أعلى مستوى تعتمد على فكرة السكون والحركة بين الحياة والموت، حيث تتحرك حمامات السلام كلما عصفت الرياح بالمنطقة، وتسكن كلما هدأت الرياح.

ويُعد النصب التذكاري معلم سياحي يرتاده كافة السائحين من مختلف دول العالم، وخاصة الفرنسيين، كما يحرص أهالي حادث الطائرة المنكوبة على زيارة النصب سنويًا تزامنًا مع ذكرى سقوط الطائرة لتأبين ذويهم وإلقاء الورود في البحر.

كما حرص السفير الفرنسي، على زيارة المدرسة الفرنسية بمدينة شرم الشيخ، وتفقد القاعات الدراسية، وشارك الأطفال والطلاب بعض فترات الدراسة.