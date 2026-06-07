كشفت دراسة أجراها باحثون في الولايات المتحدة أن تناول البطاطس المقلية ثلاث مرات أسبوعيا قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري من النوع الثاني بنسبة تصل إلى 20%.

كيف يؤثر استبدال البطاطس بأطعمة أخرى على خطر الإصابة بالسكري؟

أظهرت الدراسة أن العلاقة بين استهلاك البطاطس وخطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري من النوع الثاني لا تعتمد على كمية البطاطس فقط، بل تتأثر أيضا بنوعية الأطعمة التي تحل محلها في النظام الغذائي، وفقا لصحيفة " إزفيستيا" الروسية.

كما أن تأثير البطاطس على خطر الإصابة بالمرض قد يختلف بتنوع الخيارات الغذائية البديلة، ما يبرز أهمية النظر إلى النظام الغذائي ككل عند تقييم المخاطر الصحية.

واعتمدت الدراسة على بيانات عاملين في مجال الرعاية الصحية مسجلين في ثلاثة مشاريع بحثية طويلة الأمد في الولايات المتحدة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين عامي 1984 و2021.

وخلال فترة المتابعة، كان المشاركون يملؤون استبيانات غذائية مفصلة كل أربع سنوات لرصد عاداتهم الغذائية والتغيرات الصحية التي تطرأ عليهم.

ما تأثير أنواع البطاطس المختلفة على خطر الإصابة بالسكري؟

أشارت الدراسة إلى أن تناول ثلاث حصص من البطاطس أسبوعياً يرتبط بزيادة طفيفة تبلغ نحو 5% في خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري من النوع الثاني بشكل عام.

وأوضح الباحثون أن تناول البطاطس المقلية يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالمرض بنسبة تصل إلى 20%، في حين لم تظهر البطاطس المسلوقة أو المخبوزة أو المهروسة أي علاقة بارتفاع خطر الإصابة.

أظهرت نتائج الدراسة أن نوع الكربوهيدرات البديل للبطاطس يلعب دورًا مهمًا في التأثير على خطر الإصابة بداء السكري.

فقد وجد الباحثون أن استبدال البطاطس بالحبوب الكاملة ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بالمرض بنسبة 8٪، في حين أدى استبدال البطاطس المقلية بالحبوب الكاملة إلى انخفاض أكبر في الخطر بلغ 19٪.

وعلى النقيض من ذلك، ارتبط استبدال البطاطس بالأرز الأبيض بزيادة خطر الإصابة بداء السكري، مما يشير إلى أهمية جودة مصادر الكربوهيدرات المتناولة في الوقاية من المرض.

القيمة الغذائية للبطاطس وتأثيرها على مستويات السكر في الدم

البطاطس تحتوي على الألياف وفيتامين سي والمغنيسيوم، ولكنها غنية بالنشا ولها مؤشر جلايسيمي مرتفع، وهو مقياس لمدى سرعة رفع الطعام لمستوى السكر في الدم.

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