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محافظ قنا يتابع تنفيذ مشروع التنمية الحضرية بـ"الحميدات والمعنا" - صور

06:53 م الأربعاء 15 يناير 2025
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    محافظ قنا يتابع تنفيذ مشروع التنمية الحضرية
  • عرض 4 صورة
    محافظ قنا يتابع تنفيذ مشروع التنمية الحضرية
  • عرض 4 صورة
    محافظ قنا يتابع تنفيذ مشروع التنمية الحضرية
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قنا- عبدالرحمن القرشي:

تابع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم الأربعاء، ضوابط واشتراطات تنفيذ مشروع التنمية الحضرية "حينا" بمنطقتي الحميدات والمعنا، خلال لقاء موسع عقده مع موفد برنامج التنمية الحضرية الممول من الحكومة السويسرية.

يأتي المشروع في إطار برنامج الشراكة الاستراتيجية مع محافظة قنا، لتعزيز فرص التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

شهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا للمشروع الذي يستهدف منطقتي الحميدات والمعنا، حيث يتضمن مد شبكات مياه بطول 14 كيلو مترًا، وإنشاء ثلاث آبار شاطئية بمنطقة "حميدات النقالي" بتكلفة تُقدر بحوالي 3.5 مليون دولار أمريكي، لتلبية احتياجات نحو 40 ألف نسمة.

ومن جانبه، أكد محافظ قنا، أن منطقتي الحميدات والمعنا تعدان مناطق واعدة ذات طابع معماري واستثماري، مشددًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق توازن المصالح العامة والخاصة، بما يسهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص جديدة بالمنطقة.

كما تناول الاجتماع دراسة آليات الاستفادة المثلى من المخلفات الصلبة، عبر تطبيق نظم الإدارة الذكية للمخلفات في مدن المحافظة، بهدف تحقيق فوائد صحية وبيئية ملموسة وتعزيز فرص الاستثمار من خلال إعادة التدوير والاستخدام الأمثل للمخلفات.

حضر الاجتماع اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد رزق، مدير مكتب مصر في البرنامج، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس وليد أبو العباس، مدير عام إدارة التخطيط العمراني، والمهندسة رضوى عبدالرحمن، منسقة المشروع، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ قنا على ضرورة الاستفادة القصوى من مشروعات المبادرة، لدورها الكبير في تحسين المظهر الحضاري للمحافظة وخدمة المواطنين.

محافظ قنا الدكتور خالد عبدالحليم مشروع التنمية الحضرية منطقتي الحميدات والمعن رؤية مصر 2030
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