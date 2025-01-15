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محافظ جنوب سيناء يناقش مشاكل المستثمرين مع أصحاب المشروعات المتعثرة

11:15 ص الأربعاء 15 يناير 2025
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    محافظ جنوب سيناء
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    الاجتماع مع المستثمرين
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    مناقشة التحديات
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جنوب سيناء - رضا السيد:

عقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع عدد من المستثمرين أصحاب بعض المشروعات المتعثرة، بحضور ممثل هيئة التنمية السياحية بالمحافظة، لبحث آرائهم ومقترحاتهم لوضع حلول للتحديات التي تواجههم وإيجاد حلول لها لدفع معدلات التنمية بالمحافظة، وزيادة جذب استثمارات لزيادة الجذب السياحي.

وأكد المحافظ، أن حل المشكلات بكافة القطاعات على أرض المحافظة عامة وفي مجال التنمية السياحية خاصة على رأس أولوياته، لتعزيز الاستثمار السياحي بالمحافظة كونه أحد موارد الدولة، ويوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأشار المحافظ، إلى أنه جرى تحديد المعوقات التي قد تحول دون سرعة تنمية الاستثمار السياحي، وجاري العمل على حلها وتذليل أي عقبات من الممكن أن تواجه المستثمرين.

وخلال الاجتماع جرى تحديد بعض التحديات التي تتطلب التنسيق مع بعض الجهات والأجهزة بالدولة، لإزالة تلك المعوقات.

ووعد محافظ جنوب سيناء، بمخاطبة تلك الجهات كل فيما يخصه، ومتابعة تلك المشروعات لبحث الجدية، وعرض تقرير كل ثلاثة أشهر لتحديد نسب التنفيذ.

من جانبهم أعرب المستثمرون عن سعادتهم ورضاهم التام بما لمسوه خلال اللقاء من مبادرة محافظ جنوب سيناء لحل مشكلاتهم، خاصة أنه الداعي لهذا الاجتماع، وتعهدوا باستئناف العمل وتحقيق معدلات تنفيذ مرضية تتوافق مع البرنامج الزمني والشروط التي وضعتها الدولة في هذا الشأن.

محافظ جنوب سيناء المستثمرين أصحاب المشروعات المتعثرة جنوب سيناء
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