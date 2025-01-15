إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي.. والمحافظة: الرؤية انعدمت

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، عن إغلاق طريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي بداية من بوابة الرسوم بمنطقة العامرية، بسبب كثافة الشبورة المائية التي وصلت إلى حد الضباب.

كانت محافظة الإسكندرية قررت منذ قليل إغلاق الطريق الساحلي الدولي بدءًا من الكيلو 57 اتجاه محافظة مطروح، وذلك بسبب استمرار كثافة الشبورة المائية وانعدام الرؤية.

وأهابت محافظة الإسكندرية بقائدي المركبات توخي الحذر أثناء القيادة واتخاذ كافة التدابير اللازمة، مشيرة إلى استمرار كثافة الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ووفقًا بيان صادر عن المحافظة، تؤدي الشبورة إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك اعتبارا من غدا الأربعاء 15 يناير إلى الخميس 16 يناير الحالي.

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