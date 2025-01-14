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"إوعى إيدك".. طالب يعتدي على أستاذ جامعي في امتحانات تربية رياضية بطنطا

12:06 م الثلاثاء 14 يناير 2025
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    طالب يعتدي على أستاذ جامعي في امتحانات تربية رياضية بطنطا (1)
  • عرض 9 صورة
    طالب يعتدي على أستاذ جامعي في امتحانات تربية رياضية بطنطا (10)
  • عرض 9 صورة
    طالب يعتدي على أستاذ جامعي في امتحانات تربية رياضية بطنطا (8)
  • عرض 9 صورة
    طالب يعتدي على أستاذ جامعي في امتحانات تربية رياضية بطنطا (7)
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    طالب يعتدي على أستاذ جامعي في امتحانات تربية رياضية بطنطا (6)
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    طالب يعتدي على أستاذ جامعي في امتحانات تربية رياضية بطنطا (4)
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    طالب يعتدي على أستاذ جامعي في امتحانات تربية رياضية بطنطا (5)
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    طالب يعتدي على أستاذ جامعي في امتحانات تربية رياضية بطنطا (9)
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الغربيةـ مروة شاهين:


أكد الدكتور هاني سعيد، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، أن واقعة المشاجرة بين طالب وأستاذ خلال امتحان الكلية، والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قيد التحقيق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر مشاجرة بين أستاذ جامعي وطالب داخل لجنة امتحان بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا.

وأظهر الفيديو المتداول قيام الطالب بالتطاول على أستاذه بعد أن ضبطه متلبسا بالغش أثناء أداء الامتحان، وهو يدفع يده قائلا:"إوعى إيدك"، ما أثار موجة من الغضب والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار العميد إلى أن الطالب، الذي يدرس في الفرقة الثانية، تم ضبطه أثناء الغش، وقام الأستاذ الجامعي بتقديم محضر غش ضد الطالب، الذي حاول إثارة الشغب والتطاول عليه للتهرب من العقوبة.

وأكد العميد أنه سيتم تطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة الغش في الامتحانات، مؤكدا أن الإجراءات القانونية اللازمة اتخذت بحق الطالب، الذي تم إخراجه من اللجنة واستكمال باقي الطلاب الامتحان بصورة طبيعية.

اعتداء طالب على أستاذ جامعي امتحانات تربية رياضية طنطا
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