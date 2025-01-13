تداول 16 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

السويس - حسام الدين أحمد:

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن تجارية.

وحققت السفن تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1183 شاحنة و100 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 651 شاحنة و 76 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 532 شاحنة و 24 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم الاثنين السفينة دليلة، بينما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي امل ، سينا و Alcudia Express وغادرت السفينتين دليلة وسينا.

وسجل ميناء نويبع تداول 4100 طن بضائع و 455 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الأربع وهي عمان، بريدج ، آور وآيلة، وشهدت موانئ الهيئة وصول وسفر 2325 راكبا.