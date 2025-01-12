تنفيذ 20 مشروعاً للصرف الصحي و16 لمياه الشرب خلال عام 2024 بالمنيا

المنيا-جمال محمد:

أعلنت محافظة المنيا، اليوم الأحد، تقريرًا مفصلًا حول المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال عام 2024، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأوضح اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أنه تم الانتهاء من تنفيذ 20 مشروعًا في قطاع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية بلغت 420 مليون جنيه، ودخلت الخدمة ثلاثة مشروعات رئيسية تخدم 63 ألف مستفيد، منها مشروعان في مركز بني مزار بقرية السعدية التي بلغ عدد المستفيدين فيها 15 ألف مستفيد، وقرية نزلة خلف التي بلغ عدد المستفيدين فيها 18 ألف مستفيد، بالإضافة إلى مشروع بقرية بردنوها بمركز مطاي بإجمالي 30 ألف مستفيد.

كما أشار المحافظ إلى تنفيذ 16 مشروعًا لتحسين خدمات مياه الشرب خلال العام بتكلفة إجمالية بلغت 490 مليون جنيه، مما ساهم في تحسين الخدمات لنحو مليون و650 ألف مستفيد، وتضمنت المشروعات أيضاً توسعات محطة مياه ديرمواس التي استفاد منها 464,930 مواطنًا، وتجديد محطة مياه جزيرة تل بني عمران.

كما تم إحلال وتجديد خطوط شبكات المياه بمركز ديرمواس التي استفاد منها 10,327 مواطنًا، كما تم تنفيذ مشروعات أخرى بمراكز مغاغة وملوي وسمالوط، منها محطة مياه برطباط التي تخدم 27,545 مواطنًا، وتجديد محطة مياه الشيخ عتمان التي استفاد منها 154,652 مواطنًا، بالإضافة إلى إحلال وتجديد محطة مياه السعدية ببني مزار التي تخدم 270,313 مواطنًا، وتجديد محطة مياه البرنسات بمطاي التي تخدم 110,903 مواطنين.