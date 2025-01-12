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رئيس جامعة المنيا يستقبل مدير مكتبة الإسكندرية -صور

11:02 ص الأحد 12 يناير 2025
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    رئيس جامعة المنيا يستقبل مدير مكتبة الإسكندرية (2)
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    رئيس جامعة المنيا يستقبل مدير مكتبة الإسكندرية (3)
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المنيا- جمال محمد:

استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا ، الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية ، خلال زيارته للجامعة لمناقشة رسالة دكتوراه بكلية الآداب بحضور الدكتور إبراهيم أبو الخير عميد كلية الآداب.

وخلال اللقاء، هنأ رئيس الجامعة الدكتور زايد بعضوية مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير لكونه من أبناء محافظة المنيا وقدم شرحًا مبسطًا عن الجامعة وما شهدته من تطور ملحوظ في مختلف القطاعات التعليمية والبحثية.

وأكد فرحات، أن مكتبة الإسكندرية تعد منارة ثقافية، وواحدة من أهم مراكز الثقافة محليًا وعالميًا، مشيدًا بدورها في توعية طلاب الجامعات بالقضايا العلمية والثقافية والاجتماعية والتحديات التى تواجه المجتمع، ورفع مستوى الوعى الوطنى لديهم، وكذلك تسهيل استفادتهم من العلوم الفكرية والمعرفية التي تمتلكها، وتنظيمها للعديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية الهادفة للطلاب والشباب .

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية عن سعادته باللقاء وحفاوة الاستقبال، مؤكداً على أهمية دور الجامعة البحثي والتعليمي وخدمة المجتمع، متمنيًا للجامعة وقيادتها كل التوفيق والتقدم .

وفى نهاية اللقاء أهدى الدكتور عصام فرحات درع الجامعة لمدير مكتبة الإسكندرية تقديرا لعطائه العلمي وإسهاماته الثقافية في العلوم الإنسانية .

كان الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية قد ناقش رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث محمد أحمد عبد القادر العربي بعنوان " المعوقات الثقافية للارتقاء بنوعية الحياة كأحد أهداف السياسة السكانية" بقسم الاجتماع بكلية الآداب، وذلك بقاعة مركز الفنون والآداب بالجامعة.

عصام فرحات جامعة المنيا أحمد زايد مكتبة الإسكندرية المتحف المصري الكبير
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