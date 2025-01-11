زوجان وابنهما.. إصابة 3 أشخاص على صحراوي المنيا

المنيا-جمال محمد:

أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات متنوعة، مساء اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بورود إشارة تفيد انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، ووجود حالات إصابة .

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة كل من: انطون عزيز لطيف، 35 سنة ، ونجله "وليام" 3 سنوات، وزوجته "ميرنا عماد عزيز" ، 30 سنة، مقيمين بالقاهرة، جميعهم مصابين بكسور وكدمات متنوعة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.