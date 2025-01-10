محافظ جنوب سيناء يتفقد المركز الثقافي الإسلامي الملحق بمسجد الصحابة -صور

خمسون عامًا من الصيد.. "أبو جمعة" يروي أسرار البحر ورحلاته بين الموانئ -صور

جنوب سيناء - رضا السيد :

أجرى الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، زيارة تفقدية للمركز الثقافي الإسلامي العالمي الملحق بمسجد الصحابة بمنطقة السوق التجاري بمدينة شرم الشيخ، وهو عبارة عن 3 طوابق، تضم مركز إعداد الدعاة، ومكتبة عامة لخدم جميع الجنسيات، ومكتبة تحتوي على كتب معتمدة من الشؤون الإسلامية بلغات مختلفة ترفع المفاهيم المغلوطة عن الإسلام والمسلمين.

واستمع المحافظ إلى توضيح الهدف الأساسي من إنشاء المركز، هو توضيح وشرح معاني القرآن الكريم، وتعاليمه السمحة للسائحين حتى يصل بالرسالة الأساسية للإسلام، ونشر المنهج الوسطي بدون مغالاة وتطرف، وشرح الإسلام ووسطيته التي تحترم الأديان السماوية.

كما أن المركز ينظم دورات تدريبية للدعاة، لإمدادهم بثقافة الحوار مع الديانات الأخرى، وكيفية الوصول للمواطن المسلم، وأهمية التعايش مع الجميع، ويفتح أبوابه من الساعة التاسعة صباحا وحتى العاشرة مساء لجميع الزوار كما يتيح إمكانية إشهار الإسلام من خلاله، والزواج والطلاق وتصحيح الأفكار الدينية.

ووجه محافظ جنوب سيناء، خلال الزيارة باجراء اعمال الصيانة الدورية والتطوير ، وطالب وكيل وزارة الأوقاف بعرض كافة المتطلبات الخاصة بالمركز ليظهر دائما بالشكل اللائق والحضاري أمام وفود الجنسيات المختلفة التي تحرص علي زيارته خلال وجودهم بشرم الشيخ.

يشار إلى ان مسجد الصحابة، يعد أيقونة معمارية إسلامية تزين منطقة السوق التجاري القديم بشرم الشيخ، وهو مزار سياحي يجذب السياح من مختلف الجنسيات لزيارته والتقاط الصور التذكارية، وصنف أكبر ثاني مسجد بعد مسجد المصطفى بشرم الشيخ، وحصل على جائزة أفضل ثاني مسجد في العمارة بعد مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه.