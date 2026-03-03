إعلان

65 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

كتب : ميريت نادي

10:43 ص 03/03/2026

أسعار الأسماك اليوم

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3-3-2026، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 61 و65 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 70 و140 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و450 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و170 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

