"الجامبو دهست التوكتوك".. مصرع وإصابة 4 في حادث ببني سويف



بني سويف- حمدي سليمان:

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب اثنان آخران، إثر حادث تصادم سيارة نصف نقل "چامبو” مع توك توك، على طريق الجيش، قبل بوابة الكريمات بحوالي 10 كيلو مترات، اليوم الجمعة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل "چامبو” مع توك توك، على طريق الجيش، بالقرب من نفق أبوصالح اتجاه القاهرة، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب الحادث.

انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع "وردة ص.ف"، 38 عامًا، و "أسماء.ر.م"، 13 عامًا، وإصابة "رضا.م.م"، 48 عامًا، كدمات متفرقة، و نجلته " أمنية"عامين، جروح وسحجات.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أطفيح المركزي، والمصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة.