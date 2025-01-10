طعنات غادرة تنهي حياة عجوز بنها.. القاتل كان يتردد عليها لأخذ حصته من الخبز



القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهم بقتل "عجوز بنها" طعنا بقرية ساحل دجوى بدائرة مركز شرطة بنها.

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارا من اللواء محمد فوزى رئيس مباحث القليوبية يفيد ورود بلاغ إلى العقيد أحمد كمال رئيس فرع البحث الجنائي ببنها بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بقرية ساحل دجوى بدائرة مركز شرطة بنها.

كشفت التحريات بقيادة المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها العثور على ربة منزل تقترب من الـ 60 عاما وتعيش داخل منزلها بمفردها، بقرية ساحل دجوى بدائرة المركز ملقاة على الأرض وبها عدة طعنات بالرقبة.

كما دلت التحريات أن وراء إرتكاب الواقعة أحد أقاربها قام بالتسلل داخل منزلها والتخلص منها مستخدما سلاح أبيض بغرض سرقتها.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد محمد قنديل معاون أول مباحث مركز شرطة بنها تمكن من ضبط المتهم، جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات كما صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.