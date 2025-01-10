بعد حريق مدمر.. مأساة أسرة بطنطا تتحول إلى فرحة بتدخل "حياة كريمة"- صور

ارتفاع عدد ضحايا المنزل المنهار في أسيوط إلى 6 وفيات و6 مصابين

الغربية - مروة شاهين:

كلف اللواء محمد بهاء الدين، رئيس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، بسرعة التحرك لإنقاذ أسرة مقيمة بقرية برما، وتوفير سكن بديل لهم وتعويضهم عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بمنزلهم إثر حريق هائل نشب بسبب انفجار أسطوانة غاز بوتاجاز، وأسفر عن تفحم محتويات المنزل بالكامل.

وأكد رئيس مركز ومدينة طنطا أنه سيتم بدء إجراءات هدم المنزل المتضرر من الحريق يوم السبت المقبل، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، التي توجهت إلى المكان وقامت بمعاينته، كما أشار إلى أن المؤسسة ستتابع بشكل يومي أعمال الهدم وإعادة البناء من جديد، بالإضافة إلى توفير الأجهزة الكهربائية اللازمة للأسرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية قد تلقت إخطارًا أمس الخميس بنشوب حريق هائل داخل منزل بقرية برما. وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد النيران دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.