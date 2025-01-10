بالصور- فوز قبيلة "المزينة" على "الترابين" في سباق الزلقة الشهير

جنوب سيناء – رضا السيد:

انطلقت فعاليات سباق الهجن السنوي الشهير باسم "سباق الزلقة"، اليوم الجمعة بمنطقة وادي "الزلقة" الواقعة في النطاق الجغرافي بين مدينتي نويبع وسانت كاترين، والذي يجري بين أكبر قبيلتين بمحافظة وهم "الترابين والمزينة"، بحضور آلاف المواطنين من القبائل البدوية والسائحين من مختلف جنسيات العام.

تضمن فعاليات السباق شوط واحد فقط هو شوط "الزامول" لمسافة 30 كيلو متر، وشهد تحدى شديد بين المشاركين من القبيلتين بمختلف الأعمار، وفازت قبيلة مزينة التي يمثلها عبدالله سليمان عطيوي، بالمركز الأول في السباق الذي شهد هذا العام مشاركة أكثر من 200 متسابق.

وكانت قد فازت قبيلة المزينة بهذا السباق على مدار عامي 2022، و 2023، وفي عام 2024 تعادلت القبيلتين، ويقام السباق في المقام الأول بهدف على الحفاظ على التراث البدوي الأصيل، وتشجيع روح التنافس الشريف، وتعميق أواصر الود والاحترام بين أعرق قبائل سيناء.

جدير بالذكر، أن سباق "الزلقة" للهجن يعد من أشهر سباقات الهجن التي تقام بين قبيلتي المزينة والترابين، ويقام سنويًا في العاشر من شهر يناير كل عام، وذلك منذ نحو 40 عامًا بهدف إحياء التراث القبلي، وتنشيط السياحة بمدن "نويبع ،دهب ،طابا"، بحضور آلاف المشاهدين من القبيلتين، وقبائل جنوب سيناء، والسائحين من المهتمين بهذه الرياضة.

وسباق "الزلقة" له متابعين من كافة دول العالم لما يتمتع به من شهرة في الوطن العربي، ويعد من أقدم السباقات في مصر، والوحيد في العالم في سباق الهجن الذي يقام بين قبيلتين فقط، ولا يسمح باشتراك أي شخص من خارج القبيلتين.

وكان السباق مختصر على أبناء القبيلتين المقيمين في خليج العقبة فقط، ولكن الآن أصبح مفتوح لمشاركة أبناء القبيلتين من كافة مدن المحافظة والمحافظات الآخرى، والهدف الأساسي منه هو اجتماع القبيلتين، واستقبال ضيوفهم من كافة الجنسيات الذين يجتمعوا حول الولائم وفي حلقات السمر مساء يوم 9 يناير.

وسمي السباق بهذا الاسم، نسبة إلى الوادي الذي يقام فيه السباق، وهو وادي "الزلقة" ويعني باللغة البدوية الأرض الطينية الزلقة في حال المطر، كون الوادي يشهد تساقط أمطار غزيرة خلال الموسم الشتوي، ويصب مياهه في وادي العين العليا، وجرى اختياره لكونه سهل متسع يصلح لإقامة سباقات الهجن، ويتسع لاستيعاب آلاف المواطنين.