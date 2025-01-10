جثتان و17 مصابا.. ننشر أسماء ضحايا حادث محور سمالوط بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

حصل مصراوي على قائمة أسماء ضحايا ومصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل على محور سمالوط شمال المنيا، مما أسفر عن مصرع 2 وإصابة 17 آخرين.

وضمت أسماء المتوفين: ناصر سعد عبدالرحمن، 55 سنة، زينب حسين عزت ، 15 سنة .

كما أصيب كل من: محمود مجدي سعد، 12 سنة، عبد الله عيد سيد، 13 سنة، محمد عدلي سعد، 13 سنة، طلعت يحي محمود، 52 سنة، شهد ناصر عزت، 13 سنة، سلامة عزت عبد العال، 21 سنة، رحمة صالح عبد الجواد، 14 سنة، آمال عزت حسين، 43 سنة، عمر ماهر حلمي، 14 سنة.

وأصيب: محمود ماهر حلمي، 12 سنة، محمد أحمد صالح، 15 سنة، عزت حسين عزت، 13 سنة، مجهول الاسم والعنوان، 20 سنة، سيد مخلوف خلاف، 25 سنة، بسمة عزت حسين، 25 سنة، أحمد محمد رمضان، 14 سنة، جميعهم يقيمون مركز بني مزار.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، صباح اليوم الجمعة، إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمركز سمالوط، وأسفر الحادث عن وقوع ضحايا ومصابين .

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع شخصين وإصابة 17 آخرين جميعهم عمال، أثناء توجههم لعملهم بأحد المناطق الصحراوية.

جرى نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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