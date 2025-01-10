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بالصور- فحص طبي لـ 1372 مواطنا في قافلة طبية ببني سويف

12:10 م الجمعة 10 يناير 2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    قافلة طبية ببني سويف
  • عرض 18 صورة
    قافلة طبية ببني سويف
  • عرض 18 صورة
    قافلة طبية ببني سويف
  • عرض 18 صورة
    قافلة طبية ببني سويف
  • عرض 18 صورة
    قافلة طبية ببني سويف
  • عرض 18 صورة
    قافلة طبية ببني سويف
  • عرض 18 صورة
    قافلة طبية ببني سويف
  • عرض 18 صورة
    قافلة طبية ببني سويف
  • عرض 18 صورة
    قافلة طبية ببني سويف
  • عرض 18 صورة
    قافلة طبية ببني سويف
  • عرض 18 صورة
    قافلة طبية ببني سويف
  • عرض 18 صورة
    قافلة طبية ببني سويف
  • عرض 18 صورة
    قافلة طبية ببني سويف
  • عرض 18 صورة
    قافلة طبية ببني سويف
  • عرض 18 صورة
    قافلة طبية ببني سويف
  • عرض 18 صورة
    قافلة طبية ببني سويف
  • عرض 18 صورة
    قافلة طبية ببني سويف
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بني سويف- حمدي سليمان:

نظمت مديرية صحة بني سويف قافلة طبية مجانية بقرية شاطر زادة التابعة لمركز اهناسيا، اليوم الجمعة، وذلك بهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى، والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وجرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1372 مواطنا في 7 تخصصات "الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، عظام" وسط إجراءات وقائية مشددة، فضلا عن إجراء 185 تحليل دم و طفيليات، و 7 حالات أشعة، وإصدار 5 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي لـ 160 مواطنا عن الأمراض المعدية شملت "الالتهاب الكبدي الفيروسي – فيروس كورونا المستجد- انفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا"، و الأمراض غير المعدية (الضغط والسكر والسمنة)، وأورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية، ونظافة المنزل، و التغذية السليمة للسيدات الحوامل، و الأطفال، وكبار السن.

بني سويف قافلة طبية قافلة طبية مجانية
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