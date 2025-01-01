تهشم سيارتين سقطت عليهما شجرة في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

تسبب سقوط شجرة ضخمة، اليوم الأربعاء، في تهشم سيارتين تصادف وقوفهما أسفلها، بجوار سور أرض المعارض أمام سينما النصر الصيفي بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، دون خسائر في الأرواح أو إصابات.

تلقت قوات الحماية المدنية بالبحيرة بلاغًا بالحادث، وانتقلت قوة إلى موقع البلاغ، وفرضت كردونًا أمنيًا حول موقع الحادث، فيما تجرى عمليات إزالة آثار سقوط الشجرة من الطريق وإعادة فتحه أمام حركة السيارات.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.