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3 متسابقين يمثلون مصر في مسابقة بورسعيد للقرآن الكريم

04:36 م الأربعاء 01 يناير 2025

المتسابقين في مسابقة بورسعيد للقرآن الكريم

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، اليوم الأربعاء، عن نتائج المسابقة المحلية المؤهلة للدولية، والتي من المقرر انطلاق فعالياتها خلال شهر يناير من العام الجاري 2025.

وأعلن الإعلامي عادل مصيلحي، المشرف العام والمدير التنفيذي للمسابقة تأهل 3 متسابقين لتمثيل مصر في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني- الفائزون، وهم: عمر محمد حسين عبد الواحد، من محافظة السويس، وخالد عطية عبد الخالق صديق، من محافظة الشرقية، وعبد الرحمن حسين مصطفى الاسواني، من أسوان، وذلك في ثلاثة أفرع مخالفة للحفظ والصوت الحسن والابتهال.

كما أعلنت الهيئة العليا أسماء الفائزين بالمسابقة المحلية والذين سيتم تكريمهم خلال فعاليات المسابقة الدولية.

يشار إلى أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني تقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدعم اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وتحمل من دورتها الدولية الثامنة اسم الشيخ القارئ محمد صديق المنشاوي رحمه الله.

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