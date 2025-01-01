محافظ أسيوط يستعرض إنجازات مديرية العمل خلال 2024 في التشغيل والتدريب

أسيوط ـ محمود عجمي:

استعرض اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، الجهود والإنجازات التي حققتها مديرية العمل بالمحافظة في مجال التشغيل والتدريب خلال عام 2024، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وفق رؤية مصر 2030.

وأكد المحافظ، في تقرير تلقاه من مديرية العمل برئاسة علي سيد، وكيل وزارة العمل، أن المديرية نجحت في تحقيق طفرة كبيرة في مجالات التشغيل والتدريب وحماية العمالة، حيث تم تسجيل 1307 عامل غير منتظم، وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لـ221 حالة، بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين و597 ألف و800 جنيه.

وأشار التقرير إلى تسجيل 26,811 شخصًا في قاعدة بيانات الباحثين عن عمل، منهم 12,102 من حملة المؤهلات العليا، و886 من المؤهلات فوق المتوسطة، و7,786 من المؤهلات المتوسطة، و464 أقل من المتوسط، و2,126 فنيًا، و570 من ذوي الهمم. وتم تشغيل 9,481 شخصًا، منهم 4,725 من حملة المؤهلات العليا، و324 فوق المتوسط، و3,057 متوسط، و96 أقل من المتوسط، و743 فنيًا، و153 من ذوي الهمم.

وفي مجال التدريب المهني، تم تدريب 293 متدربًا في مركز التدريب التابع للمديرية، حيث تم تأهيلهم في مهن متنوعة مثل التفصيل والحياكة واللحام والنجارة وصيانة المحمول والأجهزة المنزلية. كما تم منح 13,674 شهادة قياس مستوى المهارة، و13,674 تصريح مزاولة مهنة.

وفيما يتعلق بالتشغيل الخارجي، تم استلام 172 عقد عمل، وتسليم 171 عقدًا للمواطنين. كما أطلقت المديرية عدة ملتقيات توظيف بالتعاون مع شركات محلية ودولية، ساهمت في خفض معدلات البطالة.

أوضح المحافظ أن المديرية أولت اهتمامًا خاصًا بحماية العمالة وتوفير بيئة عمل آمنة، حيث تم تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة شملت 52 منشأة، وإنذار 48 منشأة، وتحري محضرين لمنشأتين. كما تم التفتيش على 1,030 منشأة، وتحري 464 محضر مخالفة، ومنح تراخيص لـ433 منشأة.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، تم تنظيم 47 ندوة، وتم بحث 127 شكوى في المكاتب الميدانية، مع إحالة 206 شكوى للجنة القضائية وتسوية 7 شكاوى. كما تم التفتيش على 13,910 منشأة يعمل بها 29,494 عاملًا، وتحري 729 محضر مخالفة.

كشف التقرير عن جهود المديرية في مكافحة عمل الأطفال، حيث تم التفتيش على 472 منشأة، واكتشاف عمل 490 طفلًا، وتحري 37 محضرًا. وفيما يتعلق بدعم المرأة العاملة، تم التفتيش على 290 منشأة يعمل بها 332 عاملة، مع مراجعة ساعات العمل والراحات الأسبوعية في 300 منشأة يعمل بها 389 عاملة.

كما تم تنظيم 11 ندوة للتوعية بعمل الأطفال، و40 ندوة عمالية، و47 ندوة في السلامة والصحة المهنية، و19 ندوة استراتيجية، و48 ندوة توعية للمرأة، و3 ندوات حول المساواة بين الجنسين، و40 ندوة في المفاوضات الاجتماعية.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز استقرار سوق العمل وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.