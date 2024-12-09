"يا رب سكن".. حكاية 6 أشخاص يبحثون عن مأوى بعد انهيار منزلهم في سوهاج -فيديو وصورو

سوهاج- عمار عبدالواحد:

عرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بثًا مباشرًا، سلطت فيه الضوء على 6 أشخاص من عائلة واحدة يبحثون عن مأوى بعد انهيار منزلهم في سوهاج.

وقالت ذكية أحمد حسن، أرملة صاحبة المنزل المنهار بقرية شطورة التابعة لمركز ومدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج،: إن منزلها انهار بسبب هبوط أرضي، وأن موظف بالوحدة المحلية حضر للمنزل بعد الواقعة وطلب منها إخلاؤه وعدم الإقامة فيه بل وإزالته على نفقتها الخاصة؛ لعدم تعريض حياتها وأسرتها للخطر؛ خاصة أن المنزل مشيد بالطوب اللبن ومسقوف بجذوع النخيل والجريد".

وأوضحت السيدة، أنها تنام وبناتها وابنها يعيشون في العراء أمام المنزل، وسط برودة الشتاء القارسة، مشيرًة إلى أن ابنتها تدرس في الصف الثالث الثانوي، وانهار المنزل على ملابسها وكتبها وملخصاتها.

وطالبت السيدة والدموع في عينيها مساعدتها في إنشاء منزلها الذي تهدم؛ حتى يحميها من برد الشتاء.