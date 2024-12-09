إضاءة مكتبة الإسكندرية باللون البرتقالي تضامنًا مع محاربات العنف ضد المرأة (صور)

الإسكندرية – محمد البدري:

أضاءت مكتبة الإسكندرية أنوارها باللون البرتقالي، مساء اليوم الأحد، في إطار حملة الـ 16 يومًا لمكافحة العنف ضد المرأة، والتي تهدف للتوعية بأشكال العنف المختلفة الموجهة ضد المرأة.

وتضمنت فعاليات حملة «ستة عشر يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة»، عرضاً مسرحياً بعنوان «ورقة كوتشينة»، بالإضافة إلى جانب إضاءة مبنى مكتبة الإسكندرية بالكامل باللون البرتقالي أسوة بغيره من المعالم المميزة حول العالم، وذلك تضامناً مع محاربات العنف والاضطهاد ضد المرأة بمختلف أشكاله.

وتناول العرض المسرحي "ورقة كوتشينة" أشكال العنف المختلفة التي تتعرض لها النساء مثل (الابتزاز الإلكتروني؛ زواج القاصرات من الأجانب؛ ختان الإناث). والعرض من تقديم فرقة «مصير للفنون المسرحية» من تأليف مروة الشاطر، وإخراج محمد النوبي.

وتنظم مكتبة الإسكندرية حملة «ستة عشر يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة» من خلال برنامج دراسات المرأة التابع لقطاع البحث الأكاديمي وذلك بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women، خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2024، تضامناً مع محاربات العنف والاضطهاد بمختلف أشكاله.