بالصور- تكريم أطفال البرنامج التثقيفي في مسجد الوادي المقدس بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

كرمت مديرية الأوقاف بجنوب سيناء أطفال البرنامج التثقيفي بمسجد الوادي المقدس في سانت كاترين، بهدف دعم التميز وتعزيز القيم التربوية، وذلك بحضور ممثلين عن البنك المصرفي الراعي للبرنامج، وجرى خلال حفل التكريم تقديم الجوائز للأطفال تقديرًا لجهودهم ومشاركتهم الفعّالة.

وقال الشيخ سعد محمد، إمام مسجد الوادي المقدس، إنه سعيد بهذا التكريم، مشيدًا بدور المؤسسات الداعمة في غرس القيم وتعزيز الوعي الثقافي لدى الأطفال.

وأوضح إمام المسجد في تصريح اليوم، أن هذا البرنامج ضمن المبادرات المجتمعية التي تسعى إلى بناء أجيال واعية ومتمسكة بهويتها الثقافية والدينية.

جدير بالذكر، أن الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، كان قد التقى بقيادات مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والمصرف المتحدة، لبحث سبل التعاون لدعم الشرائح الأولى بالرعاية في كافة مدن محافظة جنوب سيناء بشكل عام، وسكان مدينة سانت كاترين بشكل خاص، وذلك من خلال تنفيذ حزمة من الأنشطة الخيرية التنموية المستدامة في مجالات التمكين الاقتصادي وغيرها من المجالات التنموية، ومن بينها تنفيذ مركز استدامة لإحياء الحرف التراثية والمشغولات اليدوية بسانت كاترين، بهدف تدريب السيدات المعيلات على هذه الحرف، والتركيز على الحرف التي اشتهرت بها المنطقة، وتطوير آليات التصنيع وخلق فرص تسويقية أوسع لها، بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للشرائح الأولى بالرعاية من خلال المسؤولية المجتمعية.

كما نظمت مديرية الأوقاف برنامج تثقيفي مميز للأطفال بمسجد الصديق في شرم الشيخ يتضمن مجموعة من الأنشطة التعليمية والدينية التي تهدف إلى تعزيز قيم الأخلاق والمعرفة لدى الأطفال، مما يسهم في تنمية وعي الأطفال وربطهم بالقيم الدينية والثقافية، لبناء جيل واعٍ ومتماسك.

تأتي هذه الفعالية ضمن إطار فاعليات مبادرة "بداية" لبناء الإنسان التي تهدف إلى تنمية القدرات الفكرية والثقافية للأجيال القادمة، وتعزيز دور المؤسسات الدينية في خدمة المجتمع المحلي.







