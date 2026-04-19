

كشف مسؤول عسكري إسرائيلي، في تصريحات لصحيفة "معاريف"، عن استعدادات مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية للتعامل مع سيناريو انهيار وقف إطلاق النار مع إيران، في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.

تصعيد عسكري محتمل

وأوضح المسؤول أن الأهداف التي سيتم استهدافها في حال انهيار الهدنة ستشمل منشآت الطاقة داخل إيران، مشيرًا إلى أن هذه الضربات قد تُنفذ بالتنسيق مع الولايات المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن الجانبين في حالة استعداد كامل لمواجهة هذا السيناريو، مؤكدًا أن أي ضربة محتملة ستكون "مؤلمة للغاية" وستؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة.

وأشار إلى أن إسرائيل تتابع عن كثب ما يجري داخل إيران، وتعمل بشكل مستمر على تحديث قائمة الأهداف المحتملة، في إطار الاستعداد لأي تطورات مفاجئة.

وتأتي هذه التصريحات، وفقًا لما نقلته سكاي نيوز، في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التوتر والترقب، مع استمرار التصعيد السياسي والعسكري بين الأطراف المعنية.