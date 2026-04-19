تواصل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، نظر محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 21498 لسنة 2024 جنايات الطالبية، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش الطالبية".

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول تخابر مع اثنين من قيادات تنظيم داعش، كما أسس وتولى قيادة جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون تحت مسمى "الجيش الحر"، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين الثاني والثالث التحقا بتنظيم داعش الإرهابي، بينما وُجهت لباقي المتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل أنشطتها.

وأسندت النيابة العامة إلى جميع المتهمين تهم تمويل الإرهاب، في إطار اتهامات تتعلق بالاعتداء على الحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.