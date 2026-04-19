اليوم.. وزيرة الثقافة تتوجه إلى قنا لتفقد عدد من المواقع الثقافية

كتب : محمد لطفي

07:00 ص 19/04/2026

الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة

تواصل الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، زياراتها الميدانية، حيث تتوجه اليوم الأحد إلى محافظة قنا، لتفقد عدد من المواقع الثقافية بالمحافظة، فضلًا عن متابعة سير العمل بالمؤسسات الثقافية، والوقوف على احتياجاتها، ودعم خطط نشر الوعي والمعرفة في مختلف ربوع الجمهورية، ومن المقرر أن يشارك في الزيارة المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتتضمن زيارة وزيرة الثقافة إلى قنا تفقد عدد من المنشآت الثقافية بالمحافظة، والاطلاع على أوضاعها التشغيلية والأنشطة المقدمة من خلالها، كما تشمل الزيارة تفقد مكتبة مصر العامة بقنا وقصر ثقافة قنا، لمتابعة البرامج الثقافية والفنية المقدمة، والوقوف على احتياجات تلك المؤسسات، بما يسهم في تطوير أدائها ورفع كفاءتها لخدمة أبناء المحافظة ،كما تشارك وزيرة الثقافة في احتفالية خاصة بيوم اليتيم، تُقام بإحدى قرى محافظة قنا.

وتأتي هذه الزيارة استكمالًا لجولات الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، بالمحافظات، ضمن خطة وضعتها وزارة الثقافة تستهدف تعزيز الوصول بالخدمات الثقافية إلى القرى والنجوع، وترسيخ مفهوم العدالة الثقافية في إطار رؤية الجمهورية الجديدة، من خلال توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الفعاليات والأنشطة الثقافية.

جيهان زكي وزارة الثقافة المواقع الثقافية قنا

فيديو قد يعجبك



حرمان من والده و3 أشقاء.. أبرز المعلومات عن عائلة طارق حامد نجم نادي الزمالك
مصراوي ستوري

حرمان من والده و3 أشقاء.. أبرز المعلومات عن عائلة طارق حامد نجم نادي الزمالك
تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الصيفي في مصر 2026
أخبار مصر

تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الصيفي في مصر 2026
"الأوتوفاجي".. إليك ما لا تعرفه عن عملية ضبط مصنع خلايا جسمك
جامعات ومعاهد

"الأوتوفاجي".. إليك ما لا تعرفه عن عملية ضبط مصنع خلايا جسمك
جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة 9 خلال معارك جنوب لبنان
شئون عربية و دولية

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة 9 خلال معارك جنوب لبنان
"حياة كاملة".. رسالة خاصة من طارق حامد لجماهير الزمالك بعد إعلان اعتزاله
رياضة محلية

"حياة كاملة".. رسالة خاصة من طارق حامد لجماهير الزمالك بعد إعلان اعتزاله

