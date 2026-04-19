تواصل الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، زياراتها الميدانية، حيث تتوجه اليوم الأحد إلى محافظة قنا، لتفقد عدد من المواقع الثقافية بالمحافظة، فضلًا عن متابعة سير العمل بالمؤسسات الثقافية، والوقوف على احتياجاتها، ودعم خطط نشر الوعي والمعرفة في مختلف ربوع الجمهورية، ومن المقرر أن يشارك في الزيارة المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتتضمن زيارة وزيرة الثقافة إلى قنا تفقد عدد من المنشآت الثقافية بالمحافظة، والاطلاع على أوضاعها التشغيلية والأنشطة المقدمة من خلالها، كما تشمل الزيارة تفقد مكتبة مصر العامة بقنا وقصر ثقافة قنا، لمتابعة البرامج الثقافية والفنية المقدمة، والوقوف على احتياجات تلك المؤسسات، بما يسهم في تطوير أدائها ورفع كفاءتها لخدمة أبناء المحافظة ،كما تشارك وزيرة الثقافة في احتفالية خاصة بيوم اليتيم، تُقام بإحدى قرى محافظة قنا.

وتأتي هذه الزيارة استكمالًا لجولات الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، بالمحافظات، ضمن خطة وضعتها وزارة الثقافة تستهدف تعزيز الوصول بالخدمات الثقافية إلى القرى والنجوع، وترسيخ مفهوم العدالة الثقافية في إطار رؤية الجمهورية الجديدة، من خلال توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الفعاليات والأنشطة الثقافية.