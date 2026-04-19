كشف المركز القومي للبحوث خلال مقالة علمية مبسطة تفاصيل أهم عمليات الجسم وهي "الأوتوفاجي" والمقترن بالصيام، ولكن في السنوات الأخيرة، كشف العلم عن معجزة بيولوجية تحدث داخل أجسامنا أثناء الامتناع عن الطعام، تُعرف بـ "الأوتوفاجي" (Autophagy) أو "الالتهام الذاتي".

وأوضح المركز أن الأوتوفاجي المعروف بمكنسة الخلية الذكية هذه العملية ليست مجرد وسيلة لفقدان الوزن، بل هي عملية "إعادة تدوير" ذكي يقوم بها الجسم لصحته عندما ينقطع المدد الخارجي للطاقة (الطعام)، يبدأ الجسم بالبحث عن مصادر داخلية، فيقوم بـ تحديد البروتينات التالفة والخلايا الهرمة، وتفكيك الأجزاء المريضة أو غير الصالحة داخل الخلايا، وتحويل هذه "النفايات" إلى طاقة ومواد بناء لإنتاج خلايا جديدة وأكثر كفاءة وحيوية.

وأضاف المركز أنه لا يبدأ الأوتوفاجي فور الجوع البسيط، بل يحتاج إلى فترة انقطاع حقيقي عن الطعام والشراب، وهذا ما يوفره نظام الصيام في رمضان، منوهًا أن انخفاض الأنسولين يأتي بعد الصيام لساعات طويلة، حيث تنخفض مستويات الأنسولين ويرتفع هرمون "الجلوكاجون" الذي يعمل كمحفز أساسي لعملية الالتهام الذاتي وهذا التوازن هو الإشارة الأساسية للجسم ليبدأ عملية التنظيف.

وتابع: الوصول إلى "نقطة التنشيط" حيث تشير الدراسات إلى أن عملية الالتهام الذاتي تبدأ في الذروة بعد مرور 12 إلى 16 ساعة من الصيام، وهي الفترة التي يقضيها الصائم المسلم تقريباً من الفجر إلى المغرب، والحرمان من الطاقة الخارجية حيث يضطر الخلية للبحث عن وقود داخلي، فتبدأ بحرق "القمامة الخلوية" والدهون المخزنة، وتجديد المناعة حيث يساعد الصيام على التخلص من الخلايا المناعية القديمة وتحفيز الخلايا الجذعية لإنتاج خلايا مناعية جديدة أكثر كفاءة.

