يصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، إلى مركز بئر العبد بشمال سيناء، ويرافقه وفد وزاري واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، وذلك ضمن برنامج يتزامن مع احتفالات العيد القومي لتحرير سيناء.

وأجرت السلطات بشمال سيناء، الاستعدادات اللازمة لاستقبال رئيس مجلس الوزراء في جميع المواقع المرتقب زيارتها.

وتبدأ الزيارة من مركز بئر العبد، بافتتاح مصنع شركة سيناء للصناعات البلاستيكية، وهي شركة مساهمة مصرية بطاقة 55 مليون شكارة سنويا.

ثم تفقد محطة تحلية مياه الكيلو 17 في العريش بطاقة إنتاج 100 ألف متر مكعب يوميا.

ثم ينتقل رئيس مجلس الوزراء؛ لتفقد وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى العريش العام.