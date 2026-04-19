

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن سقوط أحد جنوده وإصابة 9 آخرين خلال مواجهات دارت في مناطق جنوب لبنان، في ظل تصاعد حدة الاشتباكات على الحدود بين الجانبين.

تفاصيل المواجهات

وأوضح جيش الاحتلال أن الاشتباكات وقعت خلال عمليات عسكرية في جنوب لبنان لبنان، حيث تعرضت القوات لنيران مكثفة أدت إلى سقوط قتيل وعدد من المصابين بين صفوف الجنود.

وأشار إلى أن المصابين تم نقلهم لتلقي العلاج، مع استمرار العمليات العسكرية في المنطقة وسط حالة من التوتر المتصاعد.

وتأتي هذه التطورات في سياق المواجهات المستمرة على الحدود اللبنانية، والتي تشهد تصعيدًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة النزاع.