دعم دير سانت كاترين بمواد غذائية وهدايا للرهبان بمناسبة احتفالات القديسة كاترينا

جنوب سيناء - رضا السيد:

أرسل اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، الهدايا السنوية الخاصة بدير سانت كاترين، والتي تتضمن كميات من المواد الغذائية المختلفة.

وقدم الهدايا لرهبان الدير، مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، واللواء طلعت العناني، مستشار المحافظ لمشروع التجلي الأعظم، اليوم الجمعة، كما قدموا التهنئة للرهبان بمناسبة الاحتفال بذكرى استشهاد القديسة كاترينا.

وقال رئيس المدينة، إن الدير يعد نموذجًا للتسامح بين الأديان، مؤكدا أن الدير فتح أبوابه اليوم لتلقي التهاني من أهالى للمدينة بعيد القديسة كاترينا، تمهيدًا لغلقه خلال الاحتفالات التي تجري على مدار يومين سنويًا، وهي أيام 7 و8 ديسمبر من كل عام، حيث يقتصر الصلاة على رهبان الدير، وبعض الأرثوتكس من المهتمين بمشاهدة رفات القديسة كاترينا المحفوظة بهيكل كنيسة التجلي بالدير، والتي كان عثر عليها بأعلى قمة جبل كاترين.

وأوضح أنه يجري تأمين الدير والرهبان خلال هذه الاحتفالات على أعلى مستوى، وبالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، مشيرا إلى أنه توجد ألفة بين رهبان الدير وأهالي المدينة من قبيلة الجبالية التي ترعى الدير ، وتعمل على تلبية مطالب الرهبان..

ولفت إلى أن المدينة تستقبل السائحين من مختلف جنسيات العالم خلال فترة غلق الدير، ويجري تنفيذ برنامج سياحي لهم يتضمن زيارة المناطق السياحية الأثرية، والبيئية، ورحلات السفاري داخل وديان محمية سانت كاترين، وصعود جبل موسى للاستمتاع بمشاهد غروب وشروق الشمس.