العراق يدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل بشأن ضم أراضٍ عربية

كتب : مصراوي

12:04 ص 22/02/2026

العراق

بغداد - ( د ب أ)

أدان العراق مساء السبت، تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي التي تضمنت "أن سيطرة إسرائيل على منطقة الشرق الأوسط بأكملها يمكن أن تكون أمرا مقبولا".

واعتبرت وزارة الخارجية العراقية هذه التصريحات بأنها "تمثل تجاوزا خطيرا وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتشكل مساساً بسيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها فضلاً عما تحمله من تداعيات سلبية على أمن واستقرار المنطقة".

وشددت وزارة الخارجية على "موقف العراق الثابت والداعم لسيادة الدول ورفض أي سياسات أو ممارسات تقوم على الهيمنة أو فرض الأمر الواقع ".

تصريحات السفير الأمريكي إسرائيل مايك هاكابي الأراضي العربية

