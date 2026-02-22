أول تعليق لنهاد أبو القمصان بشأن دعوى أسماء جلال ضد رامز جلال

أكدت المحامية نهاد أبو القمصان، في أول تعليق لها بشأن دعوى موكلتها الفنانة أسماء جلال ضد برنامج "رامز ليفل الوحش"، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، على شعور موكلتها بالانزعاج الشديد من محتوى الحلقة، مشددةً على ضرورة التفرقة بين البرنامج الترفيهي والهزار المعتاد في رمضان، وبين ما تحول إلى تنمر ووصف للجسم وإساءة شخصية.

وأوضحت "أبو القمصان" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الدعوى القضائية ضد البرنامج لم تكن بغرض مطالب مادية، قائلة: "لم نطلب تعويضًا ماليًا، فهذا ليس الهدف، بل طلبنا رد اعتبارها والاعتذار لها"، مشيرةً إلى أن الاتفاق كان على برنامج ترفيهي، وكانت لدى موكلتها ملاحظات محددة تتعلق بطريقة التعامل لم يتم الالتفات إليها، مما أدى إلى تجاوز مقدم البرنامج وحدوث إيذاء نفسي.



وأضافت أن الفنانة أسماء جلال فوجئت بالمقدمة المعروضة على الشاشة، والتي اعتبرتها مسيئة للغاية من خلال المونتاج، مؤكدة أنها كانت تعرف طبيعة البرنامج من نوعية رامز جلال، ويتضمن فقرات هزار ومفاجآت، لكن هناك حدود واضحة بين الهزار والتنمر.

وقالت نهاد أبو القمصان، ردًا على تساؤل ما هي إمكانية الاكتفاء بالاعتذار؟ إن ذلك يعتمد على مدى احترام مقدم البرنامج لطبيعة الإساءة، وعند سؤالها عن مطالبتهم بوقف البرنامج، أوضحت أنهم يدرسون الأمر حاليًا.

تفاصيل الدعوى القضائية من أسماء جلال ضد أحد البرامج الترفيهية

وكان مكتب سعدة وأبو القمصان، قد أصدر بيانًا رسميًا نيابة عن الفنانة أسماء جلال، بشأن ما تم عرضه في حلقتها بأحد برامج الترفيه وما أعقبها من تداول واسع على منصات التواصل الاجتماعي.



وأكد البيان أن الفنانة شاركت في التصوير على أساس برنامج ترفيهي قائم على المفاجأة المعتادة، ولم تُخطر مسبقًا بأي محتوى يتضمن التعليق الصوتي أو المقدمة المعدلة بالمونتاج، والتي تضمنت عبارات وتنمّرًا وإيحاءات جسدية وشخصية تمس الاعتبار والكرامة، ولا تمت لفكرة المقلب أو العمل الفني بصلة.



وأشار البيان إلى أن ما ورد بالمقدمة وبعض التصرفات والتعليقات من مقدم البرنامج يتجاوز إطار المزاح المقبول أو النقد الفني، ويدخل في نطاق الإيذاء المعنوي والإساءة الشخصية، خاصة إذا تعلق بجسد الإنسان أو بصفات شخصية لا علاقة لها بالمحتوى الترفيهي.

وشدد البيان على أن المشاركة في عمل فني أو برنامج ترفيهي لا تعني قبول التعرض للإهانة أو تحويل الشخص إلى مادة للسخرية على المستوى الشخصي.



وأعلنت المحامية نهاد أبو القمصان أن المكتب بدأ اتخاذ الإجراءات القانونية لمراجعة مدى مخالفة ما ورد في الحلقة لأحكام قانون العقوبات والقوانين المنظمة للإعلام، مع احتفاظ الفنانة بحقوقها القانونية والأدبية تجاه أي شخص نشر أو أعاد نشر محتوى يتضمن إساءة أو تنمّر أو إيحاءات غير مقبولة بحقها.



وأكد البيان أن صمت الفنانة في البداية كان تقديرًا لروح الشهر الكريم، إلا أن الكرامة الإنسانية خط أحمر لا يجوز تجاوزه تحت أي مسمى ترفيهي، مع التقدير لكل من عبر عن دعمه وتفهمه، آملة أن تظل المساحة الفنية قائمة على الاحترام المتبادل دون المساس بمشاعر أو جسد أي شخص.



