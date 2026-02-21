عُمان تدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل بشأن ضم أراضٍ عربية

مسقط - (د ب أ)

أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، والتي تنطوي على قبول غير مشروع لفرض السيطرة على أراضٍ عربية، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكّدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية السبت، رفضها القاطع لمثل هذه التصريحات المخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وما تُمثله من تقويض لفرص السلام وتهديدٍ لأمن واستقرار المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وجدّدت وزارة الخارجية موقف سلطنة عُمان الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال لجميع الأراضي العربية.