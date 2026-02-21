"لا يمانع".. عضو مجلس الزمالك يتحدث عن رحيل جون إدوارد

تحدث هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن رحيل جون إدوارد المدير الرياضي، عقب أزمة فسخ عقود بعض اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال شكري في تصريحات عبر برنامج النجوم في رمضان: جون إدوارد أبلغ مجلس الإدارة أنه في حال رغبة المجلس في رحيله فهو لا يمانع، مؤكدًا أن كل ما يتم تداوله بشأن الأرقام المذكورة في عقده غير صحيح تمامًا.

وأضاف: "جون إدوارد سدد من أمواله الخاصة مستحقات بعض اللاعبين الذين كانوا يرغبون في فسخ تعاقدهم بسبب الأزمة المالية، ثم استرد هذه المبالغ لاحقًا".

وتابع بشأن تفاصيل عقده: "نحن على دراية كاملة ببنود عقد جون إدوارد، والمجلس بأكمله موافق عليه، لكن لا يمكن الإفصاح عن تفاصيله، مشيرًا إلى أنه يمتلك صلاحيات واسعة في ملف كرة القدم ويسعى لمساندة الفريق".

