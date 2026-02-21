مباريات الأمس
"لا يمانع".. عضو مجلس الزمالك يتحدث عن رحيل جون إدوارد

كتب : محمد عبد الهادي

09:58 م 21/02/2026
    جون إدوارد
    جون إدوارد وهشام نصر
    جون إدوارد وهشام نصر
    جون إدوارد وهشام نصر
    جون إدوارد وعبد الناصر محمد
    جون إدوارد خلال مباراة الزمالك والمصري
    جون إدوارد
    جون إدوارد ومدرب الزمالك

تحدث هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن رحيل جون إدوارد المدير الرياضي، عقب أزمة فسخ عقود بعض اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال شكري في تصريحات عبر برنامج النجوم في رمضان: جون إدوارد أبلغ مجلس الإدارة أنه في حال رغبة المجلس في رحيله فهو لا يمانع، مؤكدًا أن كل ما يتم تداوله بشأن الأرقام المذكورة في عقده غير صحيح تمامًا.

وأضاف: "جون إدوارد سدد من أمواله الخاصة مستحقات بعض اللاعبين الذين كانوا يرغبون في فسخ تعاقدهم بسبب الأزمة المالية، ثم استرد هذه المبالغ لاحقًا".

وتابع بشأن تفاصيل عقده: "نحن على دراية كاملة ببنود عقد جون إدوارد، والمجلس بأكمله موافق عليه، لكن لا يمكن الإفصاح عن تفاصيله، مشيرًا إلى أنه يمتلك صلاحيات واسعة في ملف كرة القدم ويسعى لمساندة الفريق".

إقرأ أيضًا:

"صدمة للجماهير".. مصدر يكشف مصير الشحات وكوكا مع الأهلي

جراديشار يسجل أول أهدافه بالدوري المجري (فيديو)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جون إدوارد هاني شكري الزمالك أخبار الزمالك

