نجحت أجهزة الأمن بالإسكندرية في ضبط شخص عاطل، له معلومات جنائية، بعد تداول مقطع فيديو يظهره وهو يسمح لكلبيه بالهجوم على قطة، ما أدى إلى نفوقها.

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل قطة في الإسكندرية

وأوضحت التحريات أنه لا توجد بلاغات سابقة بالواقعة، وتم تحديد هوية المتهم وضبطه بحوزته الكلبين المستخدمين في الواقعة، واعترف بما حدث أثناء مواجهته.

واتخذت النيابة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحويل الكلبين لإحدى الجهات البيطرية المختصة.